Врач Филева: комары чаще всего кусают людей с I группой крови

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Ученые выяснили, что комары чаще всего кусают людей с I группой крови. Об этом рассказала эксперт медицинской лаборатории Александра Филева, передает RT.

"Носители II группы привлекают кровососущих меньше, а вот люди с III и IV группой практически не страдают от нападений комаров", – сказала специалист.

По словам Филевой, эти насекомые реагируют и на количество выдыхаемого углекислого газа. Выполняя физические упражнения, человек дышит активнее и выделяет больше CO2. То же самое происходит и с беременными, а также с людьми с избыточным весом.

Кроме того, комаров могут привлекать определенные запахи. Человек, у которого есть заболевание печени или почек, может выделять запах аммиака, а при сахарном диабете – ацетона.

"Важна и температура тела: чем она выше, тем легче комару будет добыть кровь. Именно поэтому насекомые предпочитают кусать человека в шею, за ушами и в районе подмышек – это самые теплые места", – отметила Филева.

Эксперт сообщила, что для защиты от комаров можно использовать репелленты, которые будут отпугивать комаров. Также стоит надевать светлую одежду. Она меньше нагревается, и риск оказаться покусанным будет минимальным.

Эти насекомые также являются переносчиками опасных заболеваний. Среди них:

малярия;

лихорадка денге;

дирофиляриоз;

туляремия.

Однако в России они встречаются редко, заключила Филева.

Ранее сообщалось, что в центральных регионах европейской части России в середине мая можно ожидать массовый вылет первых комаров. Эти насекомые начнут появляться с юга и постепенно будут двигаться на север.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что если похолодание затянется, вылет комаров сместится на конец мая или начало июля. Они зимуют либо на стадии отложенных яиц, либо это время года выжидают самки, которые, как только становится тепло, начинают летать и искать, куда отложить яйца.