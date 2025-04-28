Биолог Глазков: мошки в Москве могут активизироваться во второй половине мая

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Мошки могут активизироваться в столичном регионе во второй половине мая, если температура воздуха поднимется выше 15 градусов тепла. Об этом Агентству "Москва" рассказал биолог Павел Глазков.

Эксперт исключил резкое появление мошек, если температура будет то повышаться, то понижаться.

"Но если же сейчас будет прохладно, а потом резко плюс 20, то у них начнется массовый выплод", – пояснил Глазков.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что в центральных регионах европейской части России в середине мая можно ожидать массовый вылет первых комаров. При этом, если похолодание затянется, их вылет сместится на конец мая или начало июля.

Тем временем Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике клещевого энцефалита. Она будет работать по 11 мая. Специалисты проведут консультации о мерах индивидуальной защиты от укусов клещей, а также проинформируют граждан о том, куда обращаться в случае обнаружения присосавшегося насекомого.

