Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций будет работать с 28 апреля по 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проведут консультации о мерах индивидуальной защиты от укусов клещей, а также проинформируют граждан о том, куда обращаться в случае обнаружения присосавшегося клеща и где сделать прививку от клещевого энцефалита.

Кроме того, россияне смогут узнать о территориях с высоким риском инфицирования.

Номера и адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Граждане также могут обратиться по телефону Единого консультационного центра 8 (800) 555-49-43.

Между тем при укусе клеща необходимо удалить его как можно быстрее. Об этом рассказала терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен, сообщает News.ru.

По словам врача, риск заразиться различными инфекциями увеличивается через 24–48 часов. Для удаления клеща можно использовать пинцет или специальный клещедер. При этом насекомое нельзя дергать, а нужно захватить его у головы и аккуратно выкручивать. После стоит обработать место укуса йодом или спиртом.

"Отвезите клеща в лабораторию для анализа на инфекции. В течение месяца наблюдайте за самочувствием. При повышении температуры, сыпи или боли в суставах обратитесь к врачу", – добавила Тен.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от российских регионов усилить профилактическую работу из-за сезона активности клещей. По ее словам, сезон начался на фоне теплой погоды в российских регионах.

Например, случаи укусов уже начали фиксироваться в столичных парках "Лосиный", "Кусковский", лесопарках "Лосиный остров", "Серебряный бор", а также в лесопарковых зонах в ТиНАО.

В связи с этим в ведомстве отметили, что в целях профилактики клещевого энцефалита горожанам, которые отправляются на эндемичные территории, делают бесплатные профилактические прививки.