Попова поручила регионам РФ усилить профработу из-за начала сезона активности клещей

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от российских регионов усилить профилактическую работу из-за сезона активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Во время совещания Попова указала на снижение заболеваемости респираторными инфекциями. Однако она обратила внимание, что на фоне теплой погоды в российских регионах начался сезон активности клещей, а также геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Именно по этой причине глава Роспотребнадзора призвала усилить профилактическую работу и информирование граждан.

Случаи укусов клещей уже начали фиксироваться в начале апреля в столичных парках "Лосиный", "Кусковский", лесопарках "Лосиный остров", "Серебряный бор", а также в лесопарковых зонах в ТиНАО.

В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что в целях профилактики клещевого энцефалита горожанам, которые отправляются на эндемичные территории, делают бесплатные профилактические прививки. С начала года было проведено 22 199 прививок, а полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 8 013 человек, добавили в ведомстве.

Чтобы не пострадать от укусов, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы также рекомендовал выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, заправлять штаны в высокую и закрытую обувь, надевать головной убор и обрабатывать одежду репеллентами.

