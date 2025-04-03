Клещи проснулись в столичных парках

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Иксодовые клещи стали массово просыпаться в столичных парках из-за теплой погоды, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Членистоногие могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз, клещевой энцефалит и других инфекций. Клещи активны утром и вечером, предпочитают затененные влажные места с густой растительностью.

Чтобы не пострадать от укусов, департамент рекомендует выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, заправлять штаны в высокую и закрытую обувь, надевать головной убор и обрабатывать одежду репеллентами.

Несмотря на опасность, клещи играют важную роль в экосистеме. Их едят птицы, жужелицы, пауки, стрекозы, лягушки и другие животные, уточнили в пресс-службе департамента.

Ранее ветеринар Надежда Кузина рассказала, что обработка специальными препаратами и тщательный осмотр собаки после прогулки помогут максимально защитить ее от последствий укуса клеща.

С ее слов, членистоногие могут переносить пироплазмоз, который без лечения примерно в 90% случаев заканчивается смертью. При лечении многое зависит от скорости обращения хозяев в клинику, возраста и размера питомца, уточнила она.