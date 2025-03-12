Первый случай укуса клеща зафиксирован в Подмосковье

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Первый случай укуса клеща зафиксирован в Сергиевом Посаде на фоне раннего весеннего тепла. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Специалисты ведомства предостерегли граждан от самостоятельного извлечения паразитов и посоветовали проводить это в медицинском учреждении.

"После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу", – подчеркнули в министерстве.

Кроме того, жителям Московского региона дали рекомендации по предотвращению укусов. При походе в лес необходимо обувать сапоги, а штаны заправлять в носки.

Во время обычных прогулок нужно закрывать тело одеждой, у которой есть резинки или манжеты, а по возвращении домой следует проводить самостоятельный осмотр. Также специалисты посоветовали заранее обрабатывать одежду специальными средствами от насекомых.

Ранее россиян призвали помнить о мерах профилактики и вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Поставить прививку особенно важно жителям территорий, где членистоногие широко распространены, – на Урале и в Сибири. На эти части страны приходится более 60% случаев заболевания.

Вместе с тем начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал москвичам, что в городе клещи встречаются на всех зеленых территориях – в заказнике "Долгие пруды", национальном парке "Лосиный остров", парках "Сокольники", "Останкино", "Битцевский лес" и других.