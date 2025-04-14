Доктор Мясников: при укусе клеща нужно сразу принимать антибиотики

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При укусе клеща необходимо сразу начать пить антибиотики, поскольку это может привести к боррелиозу, известному как болезнь Лайма. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач общей практики и телеведущий Александр Мясников.

Как он отметил, о заражении инфекцией может свидетельствовать красное пятно на месте укуса.

"Мы сразу начинаем принимать антибиотики, не делая никаких анализов. Почему? Анализ становится положительный только через одну-две недели. А вам надо начать (лечение. – Прим. ред.) не позже чем через 72 часа (после заражения. – Прим. ред.)", – объяснил специалист.

Ранее случаи укусов клещей были зафиксированы в столичных парках "Лосиный", "Кусковский", лесопарках "Лосиный остров", "Серебряный бор", а также в лесопарковых зонах в ТиНАО.

Между тем россиян призвали помнить о мерах профилактики и вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита. Поставить прививку особенно важно жителям территорий, где членистоногие широко распространены, – на Урале и в Сибири. На эти части страны приходится более 60% случаев заболевания.

