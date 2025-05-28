Улицы в центре Москвы перекроют 29, 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 17:42

Общество
Главная / Новости /

Академик РАН Онищенко: переносящие лихорадку чикунгунья комары появились на юге России

В РАН предупредили о появлении "лихорадочных" комаров на юге России

Фото: depositphoto/Kokhanchikov

Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, уже появились в Краснодарском крае и Крыму. Об этом в беседе с НСН заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно <…> Здесь может быть даже передача заболевания. Это экзотическая инфекция, обычно это завозные случаи", – пояснил академик.

По словам Онищенко, главным источником экзотических инфекций является Таиланд. В связи с этим эпидемиолог призвал внимательно следить за здоровьем, а также проводить мониторинг и своевременные обработки против комаров.

Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о фиксации наиболее активной вспышки лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. В случае заражения симптомы могут появиться через 2–12 дней после укуса комара. К ним относятся боль в суставах, резкое повышение температуры и кожная сыпь. Переносчиками чикунгуньи являются комары Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Как отметил вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян, на данный момент никаких обращений россиян в связи с распространением лихорадки чикунгунья на острове не фиксируется. А само заболевание является сезонным для островов Индийского океана.

Шри-Ланка столкнулась с крупнейшей за 20 лет вспышкой лихорадки чикунгунья

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика