Академик РАН Онищенко: переносящие лихорадку чикунгунья комары появились на юге России

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Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, уже появились в Краснодарском крае и Крыму. Об этом в беседе с НСН заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно <…> Здесь может быть даже передача заболевания. Это экзотическая инфекция, обычно это завозные случаи", – пояснил академик.

По словам Онищенко, главным источником экзотических инфекций является Таиланд. В связи с этим эпидемиолог призвал внимательно следить за здоровьем, а также проводить мониторинг и своевременные обработки против комаров.

Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о фиксации наиболее активной вспышки лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. В случае заражения симптомы могут появиться через 2–12 дней после укуса комара. К ним относятся боль в суставах, резкое повышение температуры и кожная сыпь. Переносчиками чикунгуньи являются комары Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Как отметил вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян, на данный момент никаких обращений россиян в связи с распространением лихорадки чикунгунья на острове не фиксируется. А само заболевание является сезонным для островов Индийского океана.