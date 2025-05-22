Представитель Роспотребнадзора Покровский: на случай новой пандемии необходимы маски

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Медицинские маски и препараты от заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимы на случай возникновения новой пандемии. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Эксперт напомнил, что во время пандемии COVID-19 возник дефицит масок. Поэтому, по его мнению, лучше иметь небольшой их запас на несколько дней. Такие же правила касаются средств по борьбе с кишечными заболеваниями.

"Конечно, нужно помнить, эпидемии бывают не только новых, но и старых заболеваний. Надо следить, чтобы все вовремя прошли вакцинацию", – добавил Покровский.

В настоящее время существует перечень из 36 инфекций, которые способны с наибольшей вероятностью вызвать следующую пандемию, сообщил ранее академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, в списке значатся свиной и птичий грипп, очередной штамм коронавируса, а также метапневмония.

Помимо этого, в перечень вошли экзотические болезни, в том числе хантавирус, эбола и оспа обезьян.