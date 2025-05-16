Роспотребнадзор опроверг фейки об угрозе распространения кишечных инфекций в РФ

Фото: 123RF/vigenm

Роспотребнадзор назвал фейком утверждения о якобы возникшей угрозе распространения кишечных инфекций в России, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На адреса электронной почты рассылается фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острых кишечных инфекций", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточняется, что в Красноярском крае на алюминиевой таре с газировкой найдена кишечная палочка, из-за чего ведомство якобы направляет рекомендации по профилактике острых кишечных инфекций.

"Эта информация является полностью недостоверной! Призываем всех обращаться только к официальным источникам информации для получения достоверных данных", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве опровергли какие-либо предпосылки к новой волне COVID-19 на фоне сообщений СМИ о якобы новой волне коронавируса в Китае. Также Роспотребнадзор не располагает сведениями о появлении в РФ нового геноварианта. Специалисты ведомства работают вместе с зарубежными коллегами, идет постоянный обмен информацией, утверждали в пресс-службе.

