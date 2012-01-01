Академик Онищенко не исключил новой волны COVID-19 в России

Новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Азии, утверждают СМИ со ссылкой на специалистов. С чем может быть связана вспышка и доберется ли она до России, разбиралась Москва 24.

Снова не здорова?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резкий рост случаев заражения коронавирусной инфекцией наблюдается в густонаселенных городах Азии, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на местные органы власти. В частности, министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что с 26 апреля по 3 мая показатели заболеваемости выросли на 28%, а количество госпитализаций – на 30%. По мнению ведомства, всплеск обусловлен ослаблением иммунитета населения. Власти уже призвали граждан надевать маски в общественных местах и соблюдать санитарные меры.

В Гонконге глава отделения инфекционных заболеваний городского Центра охраны здоровья Оу Цзяжун рассказал телеканалу RTHK, что процент положительных тестов в период с 26 апреля по 3 мая стал самым высоким за прошедший год. По его словам, на этом фоне растет количество госпитализаций и обращений в клиники, а также уровень содержания вируса в сточных водах. На этом фоне власти посоветовали ревакцинироваться пожилым и людям в группе риска.

Более того, во всем Китае уровень заражения может достигнуть пика лета 2024 года, сообщил местный центр по контролю и профилактике заболеваний. По их данным, количество положительных тестов увеличилось более чем вдвое за период с 31 марта по 4 мая. Также о двух крупных вспышках заболеваемости в 2025 году сообщили журналистам в департаменте по контролю и профилактике заболеваний Таиланда.



Пандемия коронавируса началась в 2020 году, и только в мае 2023-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации. По данным ведомства, инфекция унесла жизни более 20 миллионов человек по всему миру. Впоследствии же вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

Опять маски?

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Москвой 24 не исключил возможности новой вспышки COVID-19 в РФ вслед за Азией.

"Всплеск заболеваемости там может быть связан с появлением нового подтипа коронавируса. И риск его механического завоза в нашу страну очень велик, так как мы находимся с этим регионом в активных партнерских и туристических отношениях", – рассказал специалист.





Геннадий Онищенко эпидемиолог Кроме того, иностранные специалисты объясняют высокую волну заболеваемости снижением иммунитета граждан после зимы, что вполне уместно. А это характерно и для нашего населения: с учетом переменчивой весенней погоды защита организма еще не успела полностью восстановиться.

При этом даже возможное появление в РФ нового штамма, скорее всего, не будет связано с более тяжелым течением заболевания, выразила мнение в беседе с Москвой 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

"Во-первых, у нашего населения очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу, сложившийся как благодаря вакцинации, так и из-за большого количества им переболевших. Во-вторых, вирусу выгоднее быть более заразным, но при этом менее патогенным (способным вызывать тяжелое течение заболевания. – Прим. ред.)", – рассказала специалист.

Она подчеркнула, что Роспотребнадзор продолжает тщательно следить за эпидемиологической обстановкой внутри страны. В случае повышения рисков заболеваемости ведомство обязательно выпустит рекомендации по защите населения от инфекции, к которым надо прислушаться, заключила Мескина.

