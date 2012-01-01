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21 апреля, 16:44

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Врач Кондрахин: COVID-19 делает людей более восприимчивыми к другим инфекциям

Проблемы с восстановлением: ученые предупредили о долгосрочном вреде от COVID-19

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, почти в два раза сильнее подвержены другим болезням, заявили зарубежные ученые. Исследователи полагают, что виной тому длительное негативное влияние COVID-19 на иммунную систему. Как пандемия повлияла на защитные свойства организма и можно ли их восстановить, разбиралась Москва 24.

Долгоиграющие последствия

Фото: depositphotos/olegpmr@list.ru

Люди, перенесшие COVID-19, стали более уязвимыми к другим заболеваниям, сообщается в исследовании ученых из Университета Сент-Луиса (США). К таким выводам специалисты пришли, проанализировав медицинские карты свыше 800 тысяч человек.

Для сравнения были взяты пациенты, как перенесшие коронавирус, так и не болевшие им вовсе. Эксперты установили, что у первых риск заражения другими инфекциями увеличился на 20–50% в зависимости от тяжести течения COVID-19. На протяжении первого года после выздоровления они гораздо чаще страдали от вирусных и бактериальных заболеваний, грибков, поражения дыхательных путей. Кроме того, симптомы проявлялись сильнее и протекали дольше, нежели у тех, кто не болел коронавирусом.

Окончательные причины такого явления ученые пока не установили. В то же время специалисты выдвинули гипотезу, согласно которой феномен объясняется долговременным негативным влиянием COVID-19 на иммунитет. По рабочей версии, вирус повредил слизистые оболочки и сделал их более восприимчивыми к патогенам. Однако этот механизм специалистам только предстоит изучить.

Эпидемия коронавируса началась в 2020 году и, по подсчетам ВОЗ, унесла жизни около 20 миллионов человек по всему миру. В России в 2025 году ситуация с COVID-19 стабилизировалась: вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

Уникальный вирус?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на то что с момента старта пандемии прошло более пяти лет, коронавирус все еще до конца не изучен, подчеркивают врачи в беседе с Москвой 24. В то же время терапевт Андрей Кондрахин отметил, что COVID-19 действительно может особым образом влиять на естественную защиту человека.

"У этого вируса есть отличительная черта. Он уникальным образом вскрывает иммунитет, делая период восстановления после болезни более долгим, а людей в это время – более восприимчивыми к другим инфекциям", – объяснил врач.

Мы в своей практике фиксировали, что у некоторых пациентов после коронавируса начинался "марафон" заболеваний. И ковидом заражались повторно, и другими инфекциями, связанными не только с легкими.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт

Кондрахин подчеркнул, что сниженная иммунная защита после коронавируса COVID-19 сохраняется от 21 дня до целого года.

При этом процесс реабилитации, включающий в себя определенный набор мер (например, дыхательную гимнастику, лекарственную терапию, а также вакцинацию), может ускорить восстановление защитных свойств и снизить уровень заболеваемости. Однако далеко не все люди четко следуют рекомендациям врачей, чем усугубляют риски заболеть снова как COVID-19, так и другими инфекциями, указал Кондрахин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В свою очередь, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева предпочла исключить из зарубежной статистики контингент людей, переболевших коронавирусом в легкой форме. По ее мнению, ослабление иммунитета после COVID-19 связано не столько с фактом инфекции, сколько с методами ее лечения.

В частности, люди, которые болели инфекцией в тяжелой форме, лечились достаточно серьезными иммуносупрессорами, которые оказывают долгосрочное воздействие на организм. И у них действительно были проблемы с восстановлением.
Ирина Ярцева
врач-иммунолог

В то же время Ярцева указала на негативные для иммунитета последствия самоизоляции, которые также могли исказить статистические данные американских исследователей.

"Иммунитету нужно постоянно тренироваться, встречаясь с патогенами, чтобы быть в форме. И если он на несколько месяцев попадает в изоляцию, на выходе ему сложнее будет бороться со всевозможными агентами. Вследствие этого болеть посторонними вирусами люди могли чаще", – предположила терапевт.

Она указала, что сам себе COVID-19 при правильном лечении и восстановлении не оставляет после себя никаких следов. А выводы зарубежных ученых пока остаются лишь гипотезами. Понадобится еще не один год, чтобы полностью изучить все аспекты этой болезни, заключила Ярцева.

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