Эндокринолог Верзина назвала болезни, которые могут развиваться бессимптомно

Болезни сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и метаболические нарушения могут не проявляться годами. Чем это опасно, рассказала врач-эндокринолог Центра эндокринной хирургии ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Юлия Верзина в программе "Доктор 24".
Проблемы с сердцем и сосудами
"Тихими убийцами" называют заболевания, которые развиваются бессимптомно на начальных этапах. Первые сигналы проявляются уже при серьезных осложнениях, рассказала врач.
Гипертония опасна еще и тем, что может проявляться как легкое недомогание или головная боль. При этом у одних она развивается в течение нескольких лет, а у кого-то более десяти.
"Надо обращать внимание на все изменения самочувствия. Если есть головная боль, которой ранее не было, или непонятная слабость, то лучше сходить к врачу. Также можно измерять давление самостоятельно", – указала специалист.
Гипертрофическая кардиомиопатия – еще одна "тихая убийца". При патологии стенки сердца неравномерно утолщаются, из-за чего оно плохо сокращается. Затем развивается сердечная недостаточность, что может привести к внезапной остановке сердца.
Нужно насторожиться, если появились одышка, боли за грудиной или отеки. Однако эти симптомы могут долго не проявляться, предупредила врач.
Патологии печени и сахарный диабет
Жировой гепатоз – заболевание печени – опасно развитием цирроза (замещение клеток рубцовой тканью) и онкологией, отметила врач.
Заболевание приводит к разрушению клеток печени, которые заменяются на жировые. Последние не способны выполнять функции органа и спасать организм от интоксикаций.
Также стоит упомянуть сахарный диабет, который может протекать бессимптомно более пяти лет.
Врач отметила, что патология часто возникает из-за наследственности, поэтому важно поинтересоваться здоровьем родственников. Оказавшись в группе риска, нужно следить за питанием и образом жизни.
Все болезни, протекающие бессимптомно, можно выявить на ранней стадии. Главное – ежегодно проходить медицинский осмотр, заключила Верзина.