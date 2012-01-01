Эндокринолог Верзина назвала болезни, которые могут развиваться бессимптомно

Болезни сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и метаболические нарушения могут не проявляться годами. Чем это опасно, рассказала врач-эндокринолог Центра эндокринной хирургии ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Юлия Верзина в программе "Доктор 24".

Проблемы с сердцем и сосудами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Тихими убийцами" называют заболевания, которые развиваются бессимптомно на начальных этапах. Первые сигналы проявляются уже при серьезных осложнениях, рассказала врач.





Юлия Верзина врач-эндокринолог Центра эндокринной хирургии ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Первая из таких болезней – артериальная гипертония. Если ее вовремя не выявить и не лечить, то патология поражает органы-"мишени". К ним относятся головной мозг, глаза, сердечно-сосудистая система и почки.

Гипертония опасна еще и тем, что может проявляться как легкое недомогание или головная боль. При этом у одних она развивается в течение нескольких лет, а у кого-то более десяти.

"Надо обращать внимание на все изменения самочувствия. Если есть головная боль, которой ранее не было, или непонятная слабость, то лучше сходить к врачу. Также можно измерять давление самостоятельно", – указала специалист.

Гипертрофическая кардиомиопатия – еще одна "тихая убийца". При патологии стенки сердца неравномерно утолщаются, из-за чего оно плохо сокращается. Затем развивается сердечная недостаточность, что может привести к внезапной остановке сердца.

Нужно насторожиться, если появились одышка, боли за грудиной или отеки. Однако эти симптомы могут долго не проявляться, предупредила врач.

Патологии печени и сахарный диабет

Фото: Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жировой гепатоз – заболевание печени – опасно развитием цирроза (замещение клеток рубцовой тканью) и онкологией, отметила врач.

Заболевание приводит к разрушению клеток печени, которые заменяются на жировые. Последние не способны выполнять функции органа и спасать организм от интоксикаций.





Юлия Верзина врач-эндокринолог Центра эндокринной хирургии ГКБ им. Ф. И. Иноземцева В группе риска находятся пациенты с лишним весом. Кроме того, важно проходить ежегодные осмотры, где врач назначит УЗИ органов брюшной полости и базовую биохимию.

Также стоит упомянуть сахарный диабет, который может протекать бессимптомно более пяти лет.

Врач отметила, что патология часто возникает из-за наследственности, поэтому важно поинтересоваться здоровьем родственников. Оказавшись в группе риска, нужно следить за питанием и образом жизни.

Все болезни, протекающие бессимптомно, можно выявить на ранней стадии. Главное – ежегодно проходить медицинский осмотр, заключила Верзина.