25 декабря, 09:15

Политика
Подполковник Дэвис: террор Украины может привести к прекращению поддержки от США

В США заявили, что террор Украины может привести к прекращению поддержки

Фото: depositphotos/erik3804

Тактика Украины по осуществлению актов индивидуального террора может привести к прекращению поддержки со стороны США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на подполковника американской армии в отставке Дэниэла Дэвиса.

"Если (президент Украины. – Прим. ред.) Владимир Зеленский думает, что США его будут прикрывать, то он глубоко ошибается. Смерть этого генерала, (начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила. – Прим. ред.) Сарварова, не останется без ответа", – заявил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он также указал на цинизм, с которым украинский лидер предложил мирный план во время приказов совершать подобные теракты. Дэвис предложил "поставить на место" Зеленского.

В плане фигурируют 20 пунктов. Документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями, также там нет обязательств Украины не вступать в НАТО.

Автомобиль, в котором находился Сарваров, был взорван утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве. В результате генерал скончался от полученных травм.

По предварительным данным, взрывное устройство прикрепили под днищем машины. Следователи проверяют различные версии случившегося, в том числе организацию преступления со стороны украинских спецслужб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова

