СК показал кадры с места убийства генерал-лейтенанта Сарварова в Москве

Следственный комитет России опубликовал в телеграм-канале кадры с места убийства начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова на юге Москвы.

На видеозаписи видно сгоревший в результате взрыва автомобиль Kia Sorento. У него отсутствуют передний бампер, фары и задняя левая дверь. Внутри салона повреждены приборная панель, сиденья, а также потолок. Кроме того, выбиты левое переднее и заднее стекла.

Машина взорвалась утром 22 декабря на Ясеневой улице. Одна из местных жительниц уточнила, что в этот момент автомобиль был в движении. За рулем находился Сарваров. От полученных травм он скончался.

Предварительно, взрывное устройство было установлено под днищем авто. Следователи проверяют разные версии случившегося, в том числе организацию преступления со стороны украинских спецслужб. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают правоохранители.