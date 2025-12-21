Причиной взрыва в Химках мог стать регенеративный патрон

Фото: телеграм-канал SHOT

Причиной взрыва в Химках, в результате которого погиб подросток, мог стать регенеративный патрон, рассказали ТАСС в оперативных службах.

Предварительно, к взрыву привело неосторожное обращение. Отмечается, что регенеративные патроны обычно используются в противогазах.

О гибели подростка от взрыва в Химках стало известно 20 декабря. Кроме того, травмы получила 51-летняя женщина, находившаяся поблизости, и еще один подросток.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В Минздраве Московской области уточняли, что один из них находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

В МВД предполагали, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения. Кроме того, взорвавшийся предмет был заранее оснащен взрывным устройством.

Как сообщалось в телеграм-канале Mash, выживший при взрыве подросток рассказал, что они с другом просто прогуливались, когда под ногами "что-то сдетонировало". Предполагается, что его товарищ мог пнуть взрывное устройство.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники СК проводят следственные мероприятия.

