СК: причиной взрыва в Красногорске стало ВУ, которое поднял мальчик

Причиной взрыва в Красногорске, где пострадал ребенок, стало взрывное устройство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что ВУ было замаскировано под предмет, похожий на подарочную упаковку с размещенными на корпусе 10 рублями. Специалисты провели осмотр места происшествия и изъяли фрагменты взрывного устройства. Отмечается, что его мощность составляет около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

Помимо этого, оно было начинено поражающими элементами в виде металлических фрагментов, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Сейчас по уголовному делу назначено несколько судебных экспертиз, включая комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. Кроме того, проводятся следственные действия, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования обстоятельств случившегося и первоначальных результатах. В центральном аппарате исполнение поручения поставлено на контроль.

Об инциденте стало известно накануне. По словам очевидца, тренера по дзюдо Владимира Шарупича, мальчик возвращался домой после тренировки и обнаружил лежавшие рядом с детской площадкой деньги. После того как он наклонился, произошел взрыв.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что в случившемся были установлены признаки покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что пострадавшему частично ампутировали пальцы. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое.

