22 человека погибли в результате взрыва в магазине в Мексике

Фото: AP Photo/Abraham Tellez

Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо. В результате случившегося погибли 22 человека, включая четырех детей, еще 12 граждан пострадали, сообщает газета Universal.

Как уточнило издание, ЧП случилось в одном из магазинов местной сети Waldo, после чего здание загорелось.

На место взрыва прибыли спасатели. По предварительным данным, он мог произойти из-за автомобиля, припаркованного рядом с магазином. При этом прокуратура штата Сонора в соцсети Х уточнила, что причиной мог стать трансформатор внутри здания.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования родственникам погибших и добавила, что по ее указанию в Эрмосильо будет направлена спасательная команда для помощи раненым.

Ранее взрыв произошел на территории шахты в районе турецкой столицы, Анкары. Согласно оценкам экспертов, причиной ЧП стал газ.

Из 29 рабочих, которые находились в районе взрыва, пострадали 13. Среди них – 11 с легкими ранениями, 1 в состоянии средней тяжести, еще 1 – в тяжелом.