Взрыв прогремел у резиденции премьера в Париже

Фото: AP Photo/Oleg Cetinic

Взрыв произошел внутри грузового автомобиля в центре Парижа, недалеко от резиденции премьер-министра страны – Матиньонского дворца. Об этом сообщает Parisien.

Уточняется, что инцидент произошел во время встречи подавшего в отставку премьера Франции Себастьяна Лекорню с его коллегами-политиками из центрального блока.

По данным оперативных служб, источником громкого звука стали взорвавшиеся аэрозольные баллончики. После хлопка начался пожар, который удалось потушить до его распространения на соседние здания. В кузове автомобиля нашли баллоны с газом, но они не взорвались. В результате инцидента никто не пострадал.

Лекорню подал прошение об отставке 6 октября. Его срок на посту премьера стал самым коротким за всю историю Франции, так как его назначили на должность менее месяца назад.

По мнению экспертов, отставка премьер-министра и его правительства ввергает президента страны Эммануэля Макрона в хаос, а также усиливает политическую нестабильность в государстве.

