Премьер франции Лекорню подал прошение об отставке

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard, File

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, французский лидер принял прошение.

Ранее Макрон утвердил первую часть нового состава правительства, предложенного Лекорню. Список министров был оглашен спустя месяц после отставки предыдущего кабмина. Значительным изменением стало назначение Брюно Ле Мэра на пост министра обороны.

Лекорню стал премьером Франции в начале сентября 2025 года. Он занимал различные должности в правительстве с 2017 года. Макрон поручил Лекорню провести консультации в парламенте, чтобы принять бюджет и достичь необходимых соглашений.

Назначение Лекорню произошло на фоне действий французских депутатов, которые выразили недоверие правительству экс-премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии. Инициатива подразумевала снижение государственных расходов и отмену двух национальных праздников.