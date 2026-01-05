Собянин: система ПВО сбила еще один летевший к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали БПЛА, который летел в сторону Москвы, в понедельник, 5 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Специалисты экстренных служб задействованы на месте падения фрагментов дрона.

Вечером 5 января Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. Он также двигался к Москве. Позже системы ПВО сбили еще один БПЛА.

