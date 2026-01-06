До 7 градусов мороза и снегопад ожидаются в столице 6 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве во вторник, 6 января, составит от 5 до 7 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снегопад, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть южный, юго-восточный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Рождественскую ночь в Москве ожидается морозная и снежная погода. По данныи синоптиков, в ночь на среду, 7 января, столбики термометров в столице опустятся до минус 7–9 градусов, в области – до минус 7–12 градусов. Ночью и днем будет идти снег.

Однако днем температура в Москве будет опускаться до минус 7 градусов, а в Подмосковье – до минус 9 градусов.