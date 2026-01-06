Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 06:33

Общество

До 7 градусов мороза и снегопад ожидаются в столице 6 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве во вторник, 6 января, составит от 5 до 7 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снегопад, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть южный, юго-восточный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Рождественскую ночь в Москве ожидается морозная и снежная погода. По данныи синоптиков, в ночь на среду, 7 января, столбики термометров в столице опустятся до минус 7–9 градусов, в области – до минус 7–12 градусов. Ночью и днем будет идти снег.

Однако днем температура в Москве будет опускаться до минус 7 градусов, а в Подмосковье – до минус 9 градусов.

Сильные морозы ожидаются в Москве к концу недели

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика