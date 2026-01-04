Морозная и снежная погода ожидается в Москве и области на Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает морозная и снежная погода в Рождественскую ночь. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, в ночь на среду, 7 января, столбики термометров в столице опустятся до минус 7–9 градусов, в области – до минус 7–12 градусов. Ночью и днем будет идти снег. При этом днем температура в Москве будет опускаться до минус 7 градусов, а в Подмосковье – до минус 9 градусов.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, также возможна гололедица. В сочельник же, 6 января, прогнозируется местами небольшой снег, температура в Москве в этот день будет приблизительно минус 5–7 градусов, а в Подмосковье – минус 5–10 градусов.

До 5 января в Москве может выпасть до 25 сантиметров снега. Как отметили синоптики, обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели. По этой причине столичные службы переведены в усиленный режим работы.