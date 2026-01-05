Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 23:57

Происшествия

Дежурные силы ПВО ликвидировали 55 украинских БПЛА за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 55 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 по 23:00 по московскому времени в понедельник, 5 января. За это время силы ПВО уничтожили 31 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 – над Ростовской областью, 3 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Волгоградской области, 2 – в небе над Рязанской областью.

Также два дрона было уничтожено над территорией Подмосковья, в том числе один, летевший на Москву. Еще один – над Курской областью, один – над территорией Пензенской области, один – над Смоленской областью и один – в небе над Тульской областью.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации нескольких вражеский БПЛА, летевших в сторону Москвы вечером в понедельник, 5 января. На месте падения обломков дронов работали оперативные службы города.

Читайте также


происшествия

Главное

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика