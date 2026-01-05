Дежурные силы ПВО ликвидировали 55 украинских БПЛА за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 55 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 по 23:00 по московскому времени в понедельник, 5 января. За это время силы ПВО уничтожили 31 БПЛА – над территорией Брянской области, 11 – над Ростовской областью, 3 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Волгоградской области, 2 – в небе над Рязанской областью.

Также два дрона было уничтожено над территорией Подмосковья, в том числе один, летевший на Москву. Еще один – над Курской областью, один – над территорией Пензенской области, один – над Смоленской областью и один – в небе над Тульской областью.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации нескольких вражеский БПЛА, летевших в сторону Москвы вечером в понедельник, 5 января. На месте падения обломков дронов работали оперативные службы города.