Володин заявил, что Франция устала от восьмилетнего позора Макрона

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Франция устала от восьмилетнего позора президента республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает RT со ссылкой на канал спикера ГД в МАХ.

Володин напомнил, что французскому правительству второй раз за девять месяцев объявлен вотум недоверия.

"Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона. Проблема которого – он сам", – заметил председатель ГД.

Французские депутаты объявили соответствующий вотум правительству действующего премьера-министра страны Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии. Недоверие выразили 364 депутата, в поддержку выступили только 194 парламентария. Таким образом, кабмин, сформированный в конце декабря 2024 года, должен уйти в отставку.

Инициатива Байру подразумевала снижение государственных расходов и отмену двух национальных праздников. Его решение вызвало критику как со стороны главы фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, так и у представителей движения "Непокоренная Франция".

Журналисты подчеркивали, что такими действиями премьер подписал себе "политический смертный приговор". По информации СМИ, Макрон планирует назначить нового человека на эту должность в ближайшие дни.