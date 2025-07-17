Politico: премьер Франции подписал себе "смертный приговор" радикальными реформами

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Премьер-министр Франции Франсуа Байру подписал себе "политический смертный приговор" из-за радикальных бюджетных реформ, сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

Речь идет об инициативе главы правительства снизить государственные расходы и отменить два национальных праздника. Решение Байру уже вызвали критику как со стороны главы фракции "Национальное объединение" в парламенте Марин Ле Пен, так и со стороны движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона.

Они потребовали отправить французское правительство в отставку.

В феврале Байру объявил, что бюджет страны на 2025 году будет принят в обход согласования депутатов. Впервые с момента существования Франции страна осталась без бюджета в феврале. Премьер подчеркивал, что согласно конституции он имеет право обязать правительство принять текст Паритетной согласительной комиссии, дополненный техническими и координационными поправками.