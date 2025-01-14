Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Байру

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Созданная французским политиком и журналистом Жаном-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) планирует выдвинуть вотум недоверия новому премьер-министру страны Франсуа Байру. Об этом рассказал лидер фракции Матильда Пано в парламенте, чье выступление транслировалось на сайте госоргана.

Пано выступила с заявлением сразу после того, как Байру представил парламенту собственную политическую декларацию. При этом он не стал проводить традиционное голосование о доверии депутатов, хотя эта процедура не является обязательной. Однако она считается знаком уважения к парламентариям.

По мнению лидера левой партии "Непокорившаяся Франция", чем раньше Байру уйдет со своей должности, тем быстрее покинет свой пост действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

"Тогда настанет время шестой республики. Конечно, вы не заручаетесь доверием депутатов", – заявила Пано.

Вотум недоверия может быть рассмотрен 16 января. Чтобы он был утвержден, нужно не менее 289 из 577 голосов депутатов парламента.

В декабре 2024 года большая часть французских депутатов поддержала вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье. В результате правительство страны было впервые с 1962 года отправлено в отставку, проработав всего 90 дней и став самым недолговечным в истории Франции.

Новым французским премьер-министром был назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Байру. При этом, по данным СМИ, его двухчасовая встреча с Макроном прошла плохо.

