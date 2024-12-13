Новым премьером Франции стал Франсуа Байру

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Новым французским премьер-министром назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" (Modem) Франсуа Байру, пишет AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Ожидается, что процедура передачи власти от предыдущего премьера Мишеля Барнье пройдет в Матиньонском дворце.

До этого стало известно, что двухчасовая встреча действующего президента Франции Эммануэля Макрона и Байру прошла плохо, рассказал телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. Это могло означать, что его кандидатура якобы больше не рассматривается на этот пост.

В это же время от кресла премьера отказался экс-министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Другими кандидатами журналисты называли главу Минобороны Себастьяна Лекорню и Ролана Лекюра. Последний ранее был на посту министра-делегата по вопросам промышленности и энергетики.

4 декабря большая часть французских депутатов поддержало вотум недоверия премьеру Барнье. В результате правительство страны было впервые с 1962 года отправлено в отставку, проработав всего 90 дней и став самым недолговечным в истории Франции.

При этом Макрон планирует исполнять свои обязанности до окончания срока своих полномочий в 2027 году.

