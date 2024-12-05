BFMTV: Макрон останется на посту президента

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Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий в 2027 году. Об этом он заявил в обращении к нации на телеканале BFMTV.

"Меня избрали на пятилетний срок, и я буду выполнять свои обязанности до конца моего мандата", – сказал Макрон.

Накануне большинство французских депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который был выдвинут левой партией "Непокорившаяся Франция". Всего в поддержку резолюции проголосовал 331 депутат. При этом для принятия документа необходимо было минимум 288 голосов.

Таким образом, премьер Франции вынужден покинуть пост, а правительство отправлено в отставку с помощью вотума недоверия впервые с 1962 года.

Позже Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. При этом премьер и другие члены правительства продолжат выполнять обязанности до назначения нового кабмина.