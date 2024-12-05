05 декабря, 17:20Политика
Макрон принял отставку правительства Франции
Фото: 123RF/gintsivuskansphoto
Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. Об этом сообщил Елисейский дворец, передает ТАСС.
При этом премьер и другие члены правительства продолжат выполнять обязанности до назначения нового кабмина.
Накануне большинство французских депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который был выдвинут левой партией "Непокорившаяся Франция". Всего в поддержку резолюции проголосовал 331 депутат. При этом для принятия документа необходимо было минимум 288 голосов.
Таким образом, премьер Франции вынужден покинуть пост, а правительство отправлено в отставку с помощью вотума недоверия впервые с 1962 года.
В свою очередь, Макрон исключил возможность ухода с должности президента. По его словам, призывы к его отставке со стороны оппонентов являются политической фикцией.
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