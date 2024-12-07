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07 декабря, 23:13

В мире

Макрон поблагодарил реставраторов за спасение Нотр-Дама

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил тех, кто участвовал в восстановлении Нотр-Дама после пожара 2019 года, передает ТАСС.

"Французская нация благодарна всем тем, кто спас и отстроил собор Парижской Богоматери", – сказал Макрон в ходе трансляции церемонии открытия собора.

По словам французского президента, пожар в 2019 году "нашел отклик далеко за пределами Франции". Как отметил Макрон, 340 тысяч человек пожертвовали личные средства на восстановление собора.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.

Сообщалось, что принц Уэльский Уильям посетит церемонию вместо британского короля Карла III и будет представлять его на этом мероприятии. Предполагается, что присутствие Уильяма на этом крупном международном событии сможет указать на его растущую роль как государственного деятеля.

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