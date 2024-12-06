Times: принц Уильям посетит церемонию открытия Нотр-Дама вместо короля Карла

Фото: ТАСС/АР/Thanassis Stavrakis

Принц Уэльский Уильям посетит церемонию открытия собора Парижской Богоматери вместо британского короля Карла III и будет представлять его на этом мероприятии, передает газета Times.

Предполагается, что присутствие Уильяма на этом крупном международном событии сможет указать на его растущую роль как государственного деятеля.

При этом, по данным журналистов, наследный принц Великобритании не останется на воскресную часть открытия собора, в ходе которой будет проведена первая месса и освящение главного алтаря после реставрации здания.

Церемония запланирована на 7 и 8 декабря. В ходе нее должно состояться выступление президента Франции Эммануэля Макрона. По данным французских СМИ, лидер страны, который испытывает гордость за выполнение обещания о восстановлении поврежденного пожаром собора в течение пяти лет, хочет сделать это собственной минутой славы.

Планировалось, что глава государства выступит со своей речью внутри собора, однако это стало поводом для резкой критики общественности. Президента обвинили в нарушении закона о разделении церкви и власти. В связи с этим было решено перенести его выступление на паперть. При этом Макрон также намеревается посетить мессу.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.

Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что Нотр-Дам собираются открыть для туристов и других граждан к концу этого года. Она уточняла, что так быстро открыть собор удалось благодаря слаженным действиям инженеров, строителей и других рабочих.