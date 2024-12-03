Трамп прилетит в Париж на открытие Нотр-Дама после реставрации

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Избранный президент США Дональд Трамп прибудет 7 декабря в Париж на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад", – приводит ТАСС слова Трампа.

Трамп и действующий лидер США Джо Байден в ноябре подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти.

Данное взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку к завершению упорядоченной передачи власти.

Согласно обещанию Трампа об экономии денег налогоплательщиков, его переходная команда не будет использовать опцию выделения средств из бюджета и будет функционировать на собранные пожертвования.