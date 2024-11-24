В МИД РФ допустили, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном

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В Москве допускают, что избранный президент США Дональд Трамп захочет повторить опыт своего первого президентского срока и встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Исключать ничего нельзя, особенно в политике. Дональд Трамп, который встречался с лидером КНДР в 2018–2019 годах, возможно, захочет повторить свой опыт", – цитирует Руденко ТАСС.

Тем не менее возобновление переговорного процесса между США и КНДР на прежних условиях будет проблематичным на фоне глобальных геополитических изменений как на Корейском полуострове, так и в мире в целом, считает дипломат.

Дональд Трамп неоднократно называл Ким Чен Ына, а также Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умнейшими политиками.

По словам республиканца, лидер Северной Кореи является лучшим, поскольку во власть он вступил в 23–24 года. В настоящее время государство находится под его полным контролем, добавил Трамп.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к самой разрушительной термоядерной войне с США.