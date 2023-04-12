Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что главы России, Китая и КНДР являются умнейшими политиками. Об этом он сообщил в беседе с Fox News.

"Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди – лучшие в своей игре", – подчеркнул он.

Также Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина блестящим человеком. Бывший президент указал, что у него с китайским лидером были хорошие отношения. Кроме того, Трамп упомянул Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Он отметил, что лидер Северной Кореи является лучшим, поскольку во власть он вступил в 23–24 года. В настоящее время государство находится под его полным контролем, заметил Трамп.

"Что касается Путина, то он также очень умен", – рассказал бывший глава США.

Ранее Трамп сообщил, что США могли бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией, если бы не инициированное демократами безосновательное расследование о вмешательстве в выборы в 2016 году. Он добавил, что у него были хорошие отношения с Путиным. Однако, по словам Трампа, фейковое расследование по выборам создавало определенные сложности.

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