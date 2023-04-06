Политолог заявил, что семейство Кеннеди продолжает влиять на политику США

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Семейство Кеннеди все еще оказывает влияние на американскую политику, сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Евгения Пашковского.

Племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший будет участвовать в президентских выборах от Демократической партии, ему 69 лет. Он является юристом по вопросам охраны окружающей среды. Кроме того, политик против вакцинации.

"Кеннеди не оставили попыток войти в Белый дом, но для этого им требовались условно их кандидаты. Как раз их кандидатами были (бывший президент США. – Прим. ред.) Барак Обама и (действующий американский президент. – Прим. ред.) Джо Байден. Обама был фактически протеже Эдварда Кеннеди, рыдал на его похоронах. Джо Байден тоже был очень зависим от клана Кеннеди", – заявил Пашковский.

Эксперт считает, что выдвижение Кеннеди-младшего нисколько не опасно для Байдена. Это связано с тем, что Кеннеди и так в том или ином смысле присутствуют в Белом доме. Тут стоит другой вопрос – будут ли они присутствовать напрямую. У клана существует большое лобби в сенате и конгрессе. По словам Пашковского, они определяют политику Демократической партии.

Вместе с этим эксперт напомнил, что клан смог победить на выборах лишь один раз. Брат Джона Фитцджеральда Роберт Фрэнсис Кеннеди также выдвигал свою кандидатуру, однако его убили в 1968 году.

Нынешний американский лидер Байден заявлял, что будет участвовать в президентской гонке. Однако он пока что не подал документы в Федеральную избирательную комиссию. По словам Байдена, перед тем как начать кампанию ему предстоит завершить много дел.

Байден намерен участвовать в выборах 2024 года

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