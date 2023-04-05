"Ему это с рук не сойдет": как в мире отреагировали на дело Дональда Трампа

Суд в Нью-Йорке вынес экс-президенту США Дональду Трампу обвинение по делу о подлоге документов во время предвыборной кампании 2016 года. Как мир отреагировал на разбирательство против политика – в материале Москвы 24.



Три десятка обвинений

Фото: AP Photo/Mary Altaffer

4 апреля Трамп прибыл в офис прокурора на Манхэттене, где формально был арестован на время заседания. Ему вынесли обвинение по 34 пунктам подлога деловых документов.

По версии следствия, Трамп фальсифицировал финансовые бумаги, чтобы скрыть преступления во время президентских выборов 2016 года. Якобы его адвокат Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы во время избирательной кампании она не распространяла информацию о давней связи с политиком. Затем эти расходы были компенсированы Коэну за счет компании Trump Organization.

На суде Трамп заявил, что не признает себя виновным. В тот же день, вернувшись во Флориду, он записал видеообращение в своей резиденции Мар-а-Лаго.





Дональд Трамп бывший президент США Провалившийся прокурор впервые в истории выдвигает обвинения против бывшего президента США на основаниях, про которые все юристы и аналитики говорят: "Тут дела нет". И он об этом знал, что еще хуже.

Экс-президент также заявил, что обвинения против него – попытка вмешаться в будущие выборы. Адвокат политика Тодд Бланш отметил, что обвинения не подкреплены фактами. Следующее предварительное заседание назначено на 4 декабря 2023 года.

По подсчетам телеканала Fox News, максимально возможное наказание, которое грозит Трампу, – 136 лет тюрьмы.



"Посадите его под замок"

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать арест Трампа. "Мы не считаем, что вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что США не вправе вмешиваться в наши дела", – сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест Трампа, который заявил о своем желании вновь баллотироваться в президенты, "кризисом либерализма".





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, страстей никаким образом – и это возведено в культ... заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя.

В администрации действующего президента США также не стали комментировать дело Трампа. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, это не является предметом внимания Джо Байдена, он "намерен сосредоточиться на положении американского народа".

В день ареста сторонники и противники экс-президента собрались на митинг у здания суда. Протестующие вышли с плакатами: "Посадите его под замок" и "Никто не выше закона". На других же было написано: "Я поддерживаю Трампа".

Пользователи Сети тоже разошлись во мнениях.





пользователь с ником Lukesaved2280 Вы можете убить человека, но не его идеи. Вы можете посадить его за решетку, но это не ослабит его влияния на Америку и не уменьшит нашего восхищения и поддержки. Судья впустую тратит деньги налогоплательщиков и свое время, оставляя жителей Нью-Йорка без защиты от настоящих преступников.

Другие считают, что Трамп должен понести наказание.

"Президент, который плохо справился с Covid-19, подстрекал к мятежу, угрожал свободной прессе, два раза подвергался импичменту, вышел из Парижского договора по климату, вот-вот предстанет перед ответственностью. Жду не дождусь", – написал MrIchbins666.





пользователь с ником Franklinnj3014 Он занимался фальсификацией и шантажом всю свою жизнь, и ему это сходило с рук. Очевидно, что сейчас ему это с рук не сойдет. Заприте его и выбросьте ключ.

При этом немалая часть пользователей также считает, что это похоже на попытку действующей власти помешать Трампу снова участвовать в выборах 2024 года.

