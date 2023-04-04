21:19Политика
В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам на фоне ареста Трампа
Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Несмотря на то что президент США Джо Байден не фокусирует внимание на предъявлении обвинений бывшему главе американского государства Дональду Трампу, власти готовы к возможным массовым беспорядкам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день", – цитирует ее ТАСС.
Вместе с тем Жан-Пьер в очередной раз подчеркнула, что дело Трампа не является предметом внимания Байдена.
Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке 4 апреля. Согласно сообщениям СМИ, арест будет действовать до выдвижения обвинений бывшему президенту США.
Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Возле здания суда на Манхэттене собрались сторонники и противники Дональда Трампа
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