Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа – СМИ

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Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга изменил квалификацию всех 34 пунктов обвинения против экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Yahoo News со ссылкой на источник.

В частности, он повысил все обвинения до преступлений класса Е, то есть уголовных. Прокурор принял такое решение якобы из-за того, что действия Трампа были направлены на сокрытие другого преступления.

Согласно положениям Уголовного кодекса штата Нью-Йорк, связанное с фальсификациями деловых бумаг преступление класса Е грозит наказанием до четырех лет лишения свободы. При этом, как подчеркнул собеседник издания, такой вариант развития маловероятен, поскольку никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз.

Дональд Трамп заявит 4 апреля в суде Нью-Йорка о своей невиновности. Его адвокат Джо Такопина уточнил, что для того, чтобы проанализировать обвинительное заключение и определить, какие ходатайства подать после того, как защита экс-президента получит все данные, потребуется некоторое время.

По его словам, офис прокурора Элвина Брэгга попытается извлечь из ситуации максимум и устроить из процедуры предъявления обвинений шоу.

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу. Экс-президент Штатов назвал голосование большого жюри политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории.

По информации ряда СМИ, Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов с целью заставить ее молчать в период избирательной кампании экс-президента в 2016 году о якобы связи между ней и политиком в 2006 году.

Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом

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