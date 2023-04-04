Трамп раздора: спровоцирует ли суд над экс-президентом массовые протесты в США

Суд в Нью-Йорке 4 апреля предъявит обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу: экс-лидера Белого дома подозревают в более чем 30 эпизодах махинаций с документами. Трамп же считает дело попыткой помешать ему участвовать в выборах. Станет ли суд поводом для гражданской войны в США – в материале Москвы 24.

Риск тюрьмы?

4 апреля сторонники Дональда Трампа приехали со всей страны к Верховному суду штата Нью-Йорк на Манхэттене. Толпа начала собираться еще рано утром, хотя сам бывший президент США должен появиться в здании в районе 14:15 по местному времени (21:15 по Москве). Полиция выставила ограждения, охрана города была заранее серьезно усилена.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс попросил сторонников бывшего президента США "держать себя в руках". По его словам, город не должен становиться площадкой для их "неуместного гнева".

"Пока вы здесь, ведите себя как следует. Мы не допустим вандализма. Если кого-то поймают за участием в каком-либо акте насилия, он будет арестован и привлечен к ответственности, независимо от того, кто он есть", – заявил Адамс.



По данным СМИ, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг квалифицировал 33 пункта обвинения Трампу как преступления класса Е, которые считаются уголовными. В итоге ему может грозить до четырех лет тюрьмы. Дело якобы связано с подлогом финансовых бумаг Trump Organization при выплате 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Сторми Дениэлс во время президентской кампании 2016 года за молчание об их романе. При этом траты были оформлены как судебные расходы.

Что именно будет происходить в зале заседания, зрители не увидят: Верховный суд Нью-Йорка отказал ряду СМИ в трансляции. Внутрь на несколько минут лишь пустят пять фотографов. Однако уже известно, что в суде Трамп заявит о своей невиновности, сообщил его адвокат Джо Такопина. В разговоре с РИА Новости он заявил, что это дело может стать самым сложным в его карьере.





Джо Такопина адвокат Дональда Трампа Как вам известно, у меня было множество дел с участием высокопоставленных лиц. Фактически и юридически это дело наименее трудное. Это действительно так… Однако, к сожалению, в нем задействовано множество других факторов, таких как политика.

Такопина убежден, что, если бы Трамп не собирался участвовать в выборах президента США в 2024 году, возбуждение дела бы не состоялось. Теперь же разбирательство лишь укрепит его шансы на победу, подчеркнул адвокат.

Ранее дело против себя комментировал сам Дональд Трамп. Все обвинения он назвал политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы. По его мнению, прокурор Манхэттена делает "грязную работу" по указу Джо Байдена, и предложил Брэггу уйти в отставку. На честное разбирательство бывший американский лидер не рассчитывает.

С мнением Трампа согласно большинство американцев. По данным опроса телеканала CNN, 52% жителей США считают роль политики главной в деле против бывшего президента.

По конституции страны дело в отношении Трампа не станет помехой для его участия в выборах. Кроме того, если махинации с документами произошли впервые, разбирательства, как правило, не заканчиваются тюремным заключением, пояснили американские СМИ.

Междоусобица близко?

Социальные протесты в США из-за дела против Дональда Трампа вполне возможны, сказал Москве 24 научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Он не боится предстать перед судом, потому что является наиболее популярным кандидатом от Республиканской партии. Трамп прекрасно понимает, что, если его осудят, это может спровоцировать если не беспорядки, то митинги. До гражданской войны вряд ли дойдет, это слишком громко звучит.

Трамп, который призывает пересмотреть агрессивную внешнюю политику и заняться делами внутри страны, своими взглядами злит традиционную американскую элиту, отметил Блохин.

"Он и у республиканцев поначалу вызывал отторжение. Но они ничего не могли сделать, так как Трамп был единственным кандидатом, который способен побороться с демократами. Не думаю, что его и сейчас особо любят. Но Трамп и на данный момент – самый харизматичный лидер", – объяснил Блохин.

Он убежден, что именно бывший президент США станет главным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах в 2024 году.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Чем больше демократы стараются на него наехать, тем популярнее он становится. У самой Демократической партии при этом кризис лидерства: нет того, кто реально мог бы составить конкуренцию Трампу.

Джо Байден точно не станет достойным конкурентом из-за преклонного возраста и непопулярности у американцев, убежден Блохин. Остальные политики от демократов не дотягивают до экс-главы Белого дома по уровню харизмы, заключил Блохин.

