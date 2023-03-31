Трамп сообщил, что не рассчитывает на честное судебное разбирательство в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/AP/Lynne Sladky

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя предъявленные ему обвинения, заявил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

При этом сами обвинения бывший американский президент назвал фейковыми, коррумпированными и позорными.

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу.

По информации СМИ, обвинения связаны с мошенничеством в сфере бизнеса. Всего в деле Трампа насчитывается более 30 эпизодов подобных махинаций.

Трамп назвал голосование большого жюри в Нью-Йорке политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории. Вместе с тем его адвокат Джо Такопина заявил, что Дональд Трамп предстанет перед судом, скорее всего, в начале следующей недели.

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