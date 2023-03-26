Трамп заявил, что США превратились в "банановую республику"

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Соединенные Штаты Америки при действующей администрации деградировали до уровня "банановой республики". Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Техасе.

"Банановая республика – вот во что мы превратились. Наша страна, мы этого не потерпим!", – приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что в США есть проблемы в вопросе защиты границ и в системе голосования. По его словам, правоохранительные структуры превратились в политическое оружие.

Он заявил, что в случае, если он займет место президента в следующем году, то "преступники, которые вредят системе правосудия, будут повержены и посрамлены".

Трамп считает, что если он не выиграет выборы в 2024 году, то "страна обречена".

Ранее экс-президент США подверг критике экономическую политику нынешнего лидера страны Джо Байдена. Трамп заявил, что Байден повторит ошибки бывшего главы государства Герберта Гувера и приведет страну к новой Великой депрессии.

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