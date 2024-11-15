Захарова связала отказ Папы Римского посетить открытие Нотр-Дама с "озабоченностью" элиты

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Отказ Папы Римского Франциска посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже вызван "озабоченностью" супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эммануэля – госпожи Брижит – вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами", – сказала Захарова.

Ранее президент Франции пригласил на открытие восстановленного собора 8 декабря Папу Римского Франциска.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.

В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что Нотр-Дам собираются открыть для туристов и других граждан к концу этого года. Она уточняла, что так быстро открыть собор удалось благодаря слаженным действиям инженеров, строителей и других рабочих.