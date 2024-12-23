Макрон утвердил новое правительство Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав нового правительства страны. Члены прошлого кабинета министров сохранили в нем ключевые должности, сообщает ТАСС.

Речь идет о Жане-Ноэле Барро, который остался главой МИД. Не сменился и глава министерства вооруженных сил страны. Эту должность сохранил за собой Себастьен Лекорню. Кроме того, было решено оставить на посту главу МВД. Ведомство продолжит возглавлять Брюно Ретайо.

По данным телеканала BFMTV, Ретайо был первым из министров прежнего правительства, с которым встретился новый премьер страны Франсуа Байру. При этом Лекорню и Барро он хотел заменить. Однако дипломатия и оборона являются теми областями, в которых кандидатуры министров традиционно выбирает президент.

4 декабря большая часть французских депутатов поддержала вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье. В результате правительство страны было впервые с 1962 года отправлено в отставку, проработав всего 90 дней и став самым недолговечным в истории Франции.

Новым французским премьер-министром был назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Байру. При этом, по данным СМИ, его двухчасовая встреча с Макроном прошла плохо. В это же время от кресла премьера отказался экс-министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Другими кандидатами журналисты называли Лекорню и член партии "Возрождение" Ролана Лекюра.