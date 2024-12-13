Лидер "Патриотов" Филиппо: Франция приблизилась к концу режима Макрона

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Франция приблизилась к концу режима Эммануэля Макрона. Так глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X прокомментировал решение французского лидера назначить новым премьер-министром Франсуа Байру.

"Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру – ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет. <...> Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!" – высказался он в публикации.

О назначении Байру на пост главы правительства Франции стало известно 13 декабря.

До этого большая часть французских депутатов поддержала вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье. В результате правительство страны было впервые с 1962 года отправлено в отставку, проработав всего 90 дней и став самым недолговечным в истории Франции.

При этом Макрон планирует исполнять свои обязанности до окончания срока своих полномочий в 2027 году.

