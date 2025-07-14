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14 июля, 06:58

Политика

Макрон заявил, что Россия несет постоянную угрозу Европе

Фото: ТАСС/AP/ Leon Neal

Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военнослужащим в честь Дня взятия Бастилии заявил, что Россия несет постоянную угрозу Европе. Трансляция его обращения велась в прямом эфире на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.

Французский лидер сообщил, что на границе Европы продолжает существовать "российская угроза", от Кавказа до Арктики. По его словам, эта угроза "подготовленная, организованная и постоянная". Он добавил, что европейские страны должны быть способны ей противостоять.

"Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира", – заявил Макрон.

Ранее президент Франции сообщил о готовности совместно с Великобританией отправить 50 тысяч военнослужащих на Украину. По его мнению, эти силы станут основой для будущего международного контингента, которые будут следить за соблюдении режима прекращения огня в стране.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не воспринимает попытки Запада создать "корпус многонациональных сил для защиты Украины" всерьез. По его словам, "Москва не воспринимает эти фантазии".

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