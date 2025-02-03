Премьер Франции Байру сообщил о принятии проекта бюджета в обход парламента

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Глава французского правительства Франсуа Байру объявил, что бюджет страны на этот год будет принят в обход голосования депутатов. Он подчеркнул, что ни одно государство не может без бюджета.

"Впервые за все почти 70 лет с момента основания Пятой республики наша страна все еще живет без бюджета в феврале. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 конституции я имею честь обязать правительство принять текст Паритетной согласительной комиссии, дополненный техническими и координационными поправками", – передает ТАСС его слова.

В декабре 2024 года большая часть французских депутатов поддержала вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье. В результате правительство страны было впервые с 1962 года отправлено в отставку, проработав всего 90 дней и став самым недолговечным в истории Франции.

Новым французским премьер-министром был назначен 73-летний лидер партии "Демократическое движение" Байру. По данным СМИ, его двухчасовая встреча с президентом Эммануэлем Макроном прошла плохо.