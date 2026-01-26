Городские службы продолжат работать в режиме повышенной готовности из-за морозов в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В связи с резким похолоданием в Москве коммунальные и инженерные службы продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На круглосуточное дежурство выведены аварийные бригады префектур административных округов и профильных компаний. Также все необходимые меры принимаются для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, включая усиленный контроль за электросетевыми объектами.

Кроме того, по всем ресурсоснабжающим системам предусмотрен достаточный резерв мощности, что гарантирует стабильное снабжение горожан теплом и энергией.

В случае недостаточного отопления в квартирах москвичам напомнили о возможности обращения в свою управляющую компанию через портал "Дома Москвы", а также при помощи звонка на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК" по номеру +7 (495) 539-59-59 или в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад накроет Московский регион вечером 26 января. В связи с прогнозом объявлен желтый уровень опасности, который в Москве будет действовать с 02:00 до 22:00 во вторник, 27 января, а в Подмосковье будет введен с 22:00 27-го числа и до 21:00 среды, 28 января.

Кроме того, в столичной системе отопления повысили температуру. Специалисты плавно скорректировали режим работы системы, доведя температуру теплоносителя до необходимого значения плюс 135 градусов.

