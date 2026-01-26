Форма поиска по сайту

26 января, 08:24

Общество

Сильный снегопад накроет столичный регион вечером 26 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный снегопад накроет столичный регион вечером 26 января. Местами он может продлиться почти двое суток, предупредили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

"Ожидается сильный снег, ночью местами метель, не исключена гололедица и снежные заносы на дорогах", – сказал собеседник ТАСС.

Порывы южного ветра предстоящей ночью могут местами достигать 15 метров в секунду.

В связи с данным прогнозом во всем регионе объявлен желтый уровень опасности. В Москве он будет действовать с 02:00 до 22:00 во вторник, 27 января, а в Подмосковье будет введен с 22:00 27-го числа и до 21:00 среды, 28 января.

Вместе с тем в Гидрометцентре обратили внимание на понижение температуры в темное время суток. В частности, в столице ожидается до 10–12 градусов мороза, по области – около минус 15 градусов.

При этом уже днем 27-го числа столбики термометров поднимутся до минус 4 – минус 6 градусов в мегаполисе, а в Подмосковье будут варьироваться между 4–9 отрицательных градусов.

Резкое изменение погоды произойдет из-за отступления на восток гребня сибирского антициклона, который ранее обеспечивал морозную погоду в Центральной России. Это приведет к поступлению теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В результате чего атмосферное давление начнет падать, усилится ветер южной четверти, температура повысится, и пойдет снег.

За предстоящие снегопады в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, прогнозировал ранее метеоролог Евгений Тишковец. Всего к 28 января ожидается до 31 миллиметра, а высота снежного покрова в городе достигнет полуметра.

Осадки прекратятся к середине недели. Однако уже к концу в регион вновь придут морозы. Согласно прогнозу синоптика, в субботу, 31-го числа, в столице ожидается до минус 14–17 градусов, а в области – минус 13–18.

Морозы до минус 28 градусов ожидаются в ближайшие дни в столице

