Температура воздуха до минус 12 градусов ожидается в Москве 26 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве 26 января составит от 10 до 12 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 10 до 15 градусов. В вечернее время по области возможны небольшие осадки в виде снега.

В столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что половина месячной нормы осадков выпадет в Москве к среде, 28 января. За двое суток в городе ожидается до 31 миллиметра осадков. По его данным, высота сугробов достигнет полуметра.

Синоптик добавил, что 26 января столбики термометров в столице будут находиться на отметке 10–13 градусов ниже нуля, а по области ожидается минус 10–15 градусов. Что считается ниже климатической нормы на 6–9 градусов.