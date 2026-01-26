Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 06:29

Общество

Температура воздуха до минус 12 градусов ожидается в Москве 26 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве 26 января составит от 10 до 12 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 10 до 15 градусов. В вечернее время по области возможны небольшие осадки в виде снега.

В столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что половина месячной нормы осадков выпадет в Москве к среде, 28 января. За двое суток в городе ожидается до 31 миллиметра осадков. По его данным, высота сугробов достигнет полуметра.

Синоптик добавил, что 26 января столбики термометров в столице будут находиться на отметке 10–13 градусов ниже нуля, а по области ожидается минус 10–15 градусов. Что считается ниже климатической нормы на 6–9 градусов.

Температура в Москве на предстоящей неделе будет постоянно меняться

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика